İzmir Karşıyaka Adliyesi'nde Yeni Adli Yıl Töreni: Başsavcı Çelik Çelenk Bıraktı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla düzenlenen törende, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik ve Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Eryılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Başsavcı Çelik, yeni adli yılın hayırlı olmasını dilerken, törene başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla tören düzenlendi.
Karşıyaka Adliyesi önündeki törende Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik ile Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Eryılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Başsavcı Çelik, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.
Törene başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.
Kaynak: AA
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