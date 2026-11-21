İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen 50 yaş ve üzeri 17 kadın, çocukluk yıllarındaki milli bayram coşkusunu yeniden yaşatmak için bando takımı kurdu. Emekli ev hanımlarından oluşan 'Karşıyaka Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı', kendi imkanlarıyla temin ettikleri enstrüman ve kıyafetlerle çalışmalarını sürdürürken, milli bayramların yanı sıra çeşitli etkinliklerde de sahne alarak kadınların her yaşta başarabileceklerini göstermeyi hedefliyor. 26 Haziran'dan itibaren çalışmalara başladıklarını belirten Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı kurucusu Hatice Kırdar (58), "Hepimiz tamamen amatörüz ve sıradan ev kadını ya da emekli kişileriz. Ben o nostaljik Cumhuriyet Bayramlarının ruhunu özlediğimizi yüreğimde hissettim. Çocukluğumda, ilkokuldan liseye kadar trampet ve bando ekibinde her bölümünde görev almışlığım var. Arkadaşlarımı ilk söylediğimde herkes önce garipsedi. Çocukluğumuzda Cumhuriyet Bayramlarında sokaklarda çocuklar trampetlerle okuldan çıkarlardı. O bayramların coşkusunu ruhumda hissettim ve gerçekten bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bunu herkesin ruhunda hissetmesini istiyorum" dedi.

KENDİ BÜTÇELERİYLE KURDULAR, PARKLARDA ÇALIŞTILAR

Birkaç arkadaşına söylediğini ve olumlu cevap verdiklerini belirten Kırdar, "Bir hafta içinde bando ekibinin bütün malzemelerini, kıyafetlerimizi, her şeyimizi ortak karar vererek ve kendi bütçemizle yaptık. Çalışacak alan gerekiyordu ve yer bulana kadar 45 derece sıcakta biz parklarda çalıştık. Hiç kimse 'yoruldum', 'acıktım', 'susadım' diye şikayet etmedi. Büyük bir motivasyonla güzel çalışmalar yaptık. Bütün motivasyonumuz, çıkış amacımız milli bayramlarda o eski amatör bando ruhunu yaşatmaktı" diye konuştu.

Gençlere örnek olmak istediklerini belirten Kırdar, "50 yaşın üzerinde kadınlar olarak evinde oturmak yerine değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gençlerde evden çıkmama, bir şeye böyle çaba göstermeme, çabuk pes etme gibi bir durum var. 50 yaş üzeri kadınlar olarak bir şeyleri başardığımızı göstermek istiyoruz. Şu anda Kent Konseyi'yle de birlikteyiz. Karşılıklı birbirimize destek oluyoruz. Çeşitli etkinliklerde yer alacağız. 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Korteji'nde biz de kadının gücünü, kadının varlığını, kadınların hangi yaşta olursa olsun isteyince her şeyi başarabildiğini göstermek için orada olacağız" dedi.

73 YAŞINDAKİ KİBARE ŞAKAR: İLKOKULDA TRAMPETÇİYDİM

'Karşıyaka Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı'ndan Kibare Şakar (73) ise "Haziran ay sonuna doğru çalışmalarımıza başladık. Hatice Kırdar ile zaten tanışıyorduk, 'Bando takımı kursak gelir misin?' dedi, 'Tabii ki gelirim' dedim. Çünkü ben de ilkokulda trampetçiydim. Oradan kalan bir özlem vardı. Çok da güzel şeyler çıkardık. Çok zorluklar atlattık. Bize kimse yer vermedi. Parklarda çaldık. Bugün burada, güzel bir yerdeyiz" dedi.

57 YAŞINDA HEM BANDODA HEM DOKTORADA

Aynı bando takımında Hayat Kanat (57) da "İçimde hep çocukluk dönemimizdeki o bayramların özlemi vardı. Böyle bir çalışmanın olduğunu görünce de hemen geldim. Çok keyifli gidiyor. Pazartesi ve cuma günleri çalışmalarımız var. Özellikle milli bayramlarda olmak üzere sosyal etkinliklerde de çıkıyoruz. Ödemiş Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler 2'nci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Geri Dönüşüm programında doktora yapıyorum. Halen üretmeye ve öğrenmeye devam ediyorum. Kesinlikle bu tür etkinliklerde bir araya gelelim. Bir arada olalım. Kadınlar çok güçlü. Her şeyi başarabiliriz" diye konuştu.