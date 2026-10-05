İzmir Konak\'ta 7 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İzmir Konak'ta 7 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Konak'ta Altınyol mevkisinde 7 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
İzmir'in Konak ilçesinde 8 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Konak-Bornova yolu Altınyol mevkisinde 7 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Ambulansla ve kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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