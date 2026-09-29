İzmir Konak'ta taksi şoförü cinayetinde sanığın tutukluluğu sürüyor

İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer'i tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Doğuş Meşe Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Maktulün eşi Ayşe Ak Örer ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada sanığın cinayeti işledikten sonra yanına gittiği arkadaşı F.A. tanık olarak dinlenildi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten F.A, sanığın olaydan sonra kendisini telefonla arayıp "Takılalım" dediğini anlattı.

Sanığın uyuşturucu kullanan birisi olduğunu ve kendisine uyuşturucu fotoğrafı gönderdiğini ifade eden F.A, "Ticari taksiyle geldi. Taksiyi kimden kaçırdığını sordum. 'Babamın taksisini kaçırdım.' dedi. Arabaya bindim ve gitmeye başladık. Ama arabayı doğru düzgün kullanamıyordu. 25 sentetik uyuşturucu içtiğini söyledi. Daha önceden tanıdığımız torbacıya gittik. 1200 lira civarında para verip uyuşturucu aldık. Daha sonra bir kişiyi görüntülü olarak aradı, 'Birini öldürüp caddeye attım, başımda bela var.' dedi. Numara yapıyor sandım." diye konuştu.

Sanık Meşe ise bir önceki duruşmada kendini iyi ifade edemediğini öne sürerek, "Tanığa katılmıyorum. Ben o gün kimseyle konuşup akıl almadım. Ne ceza verilirse razıyım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesinin beklenmesine ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Konak ilçesinde 9 Mart 2026'da taksi şoförü Deniz Örer, aracına aldığı Doğuş Meşe tarafından tabancayla öldürülmüştü. Örer'i sokağa bıraktıktan sonra taksiyi gasbeden Meşe, daha sonra yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.