İzmir Konak'ta Tarihi Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İzmir Konak'ta Tarihi Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir Konak\'ta Tarihi Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Basmane semtindeki iki katlı binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kadın tahliye edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

08.05.2024 00:17
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İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Basmane semtinde bulunan iki katlı tarihi binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı.

Çevredeki işletmelerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından binada bulunan ve dumandan etkilenen bir kadın tahliye edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansta tedavisi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Tarihi binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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