Körfez'e 6. Kez Kaçak Deşarj... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Körfeze Atık Bırakan Kuruluşları Denetleme Yetkisi İçin Başvurumuz Reddedildi

02.03.2026 19:51  Güncelleme: 23:54
İzmir Körfezi'nde yapılan drone taramalarında dış kaynaklı mazot ve yağ atıkları tespit edildi. Başkan Cemil Tugay, Çevre Bakanlığı'na körfeze atık bırakan kuruluşların denetimi için başvurduklarını ancak müracaatlarının reddedildiğini açıkladı.

(İZMİR) - İzmir Körfezi'nde drone taramalarında bir kez daha dış kaynaklı mazot ve yağ atığı tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kasım ayından bu yana 6. kez kayda geçen kirliliğe tepki gösterirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, körfeze atık bırakan kuruluşları denetleme yetkisi için başvuruda bulunduk. Fakat maalesef yaptığımız müracaat reddedildi" dedi.

İzmir Körfezi'nde bugün gerçekleştirilen rutin drone tarama faaliyetleri kapsamında, Tersane bölgesi ile Karşıyaka Anıt bölgesi arasında saat 13.00 civarında dış kaynaklı mazot ve yağ atıkları tespit edildi. Yaklaşık bir yıldır düzenli olarak sürdürülen hava destekli izleme çalışmaları sonucunda, yalnızca geçtiğimiz kasım ayından bu yana altıncı kez gemi, liman ve tersane faaliyetleri kaynaklı olduğu değerlendirilen kirlilik görüntüsü kayıt altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma tepki gösterdi. Başkan Tugay paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

"İzmir'in göz bebeği olan Körfezimiz geçtiğimiz kasım ayından bu yana altıncı kez bugün bir kez daha kirletildi. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, körfeze atık bırakan kuruluşları denetleme yetkisi için başvuruda bulunduk. Fakat maalesef yaptığımız müracaat 27.12.2024 tarihinde reddedildi; denetimin Bakanlık'ta olduğu tebliğ edildi. Yeni kuracağımız körfez izleme sistemi çalışmaya başlayınca yetki başvurumuzu bir kez daha yapacağız. Bakanlığa ve tüm yetkililerimize sesleniyoruz; yetki sahibi olarak körfezimizin daha fazla kirletilmesine izin vermeyin. Körfezimizin temiz kalması için caydırıcı cezalar artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu tedbirler uygulanana kadar durumun takipçisi olacak ve konuyu her detayıyla İzmirlilerle paylaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

