İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Mahalle Ziyaretleriyle Yurttaşların Taleplerini Dinledi

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(İZMİR) - İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, mahalleleri ziyaret ederek yurttaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet, Bulgurca, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallerini ziyaret etti. Yurttaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Çiçek, hizmetlerini ve yapılacak çalışmaları anlattı.

İlkay Çiçek, "Göreve geldiğimiz günden beri halka rağmen değil halkla birlikte yönetiyoruz. Hizmetlerimizde her kesimin görüşünü alarak ilerliyoruz. Mahalle ziyaretlerimizde de hizmetlerimiz hakkında vatandaşlarımızdan geri dönüşler alıyoruz. Onların taleplerini de not ederek üzerinde çalışacağız. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızla bir araya gelmeye ve onların görüşlerini almaya devam edeceğiz" dedi.