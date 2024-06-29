İzmir'de 3 ilçede orman yangını! 1 mahalle tahliye edildi, kara yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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İzmir'de 3 ilçede orman yangını! 1 mahalle tahliye edildi, kara yolu trafiğe kapatıldı

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İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin yakınında bulunan Çamönü Mahallesi tahliye edildi. Bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tutarak yangına karşı tedbir aldı. Çeşme'de de çıkan orman yangını nedeniyle Çeşme-İzmir otobanı 20 dakika kapalı kaldı. Öte yandan bir yangın haberi de Selçuk'tan geldi. Yangın nedeniyle Selçuk-Kuşadası kara yolu trafiğe kapatıldı.

29.06.2024 15:27  Güncelleme: 16:55
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İzmir'de 3 noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor, 1 mahalle boşaltıldı.

Menderes ilçesinde Karacadağ mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir Menderes'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

MSB, 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) söndürme çalışmalarına rezerv güç kapsamında 5 askeri helikopter gönderildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi" denildi.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Bazı evler tahliye edildi
Bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tuttu

BAZI SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi. Bölgede evi olan bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tutarak yangına karşı tedbir aldı. Bazı seralar alevler nedeniyle zarar gördü.

İzmir'de 3 ilçede ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! 1 mahalle tahliye edildi

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

İzmir'de iki ilçede ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! 1 mahalle tahliye edildi

ÇAMÖNÜ MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin yakınında bulunan Çamönü Mahallesi tahliye edildi. Jandarma ekipleri, anonslarla vatandaşların hızlı hareket etmesini istedi. Bazı belediye ekiplerinin, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yaptığı görüldü.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Evler tahliye ediliyor
Çeşme'deki yangından bir kare

İZMİR-ÇEŞME OTOBANI 20 DAKİKA TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 20 dakika trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin müdahalesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Evler tahliye ediliyor

SELÇUK'TA YANGIN ÇIKTI

İzmir'in Selçuk ilçesinde Selçuk- Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

İzmir'de 3 ilçede ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! 1 mahalle tahliye edildi

SELÇUK-KUŞADASI KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangının saat 17.12'de çıktığı ve ilk müdahalenin 17.20'de gerçekleştirildiği bildirildi. Yangın nedeniyle Arvalya mevkisinde, Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de 3 ilçede ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! 1 mahalle tahliye edildi

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personel sevk edildi. Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiparane mücadelesini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

İşte bölgeden kareler;

İzmir Menderes'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
İzmir Menderes'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
İzmir Menderes'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Bazı evler tahliye edildi
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Bazı evler tahliye edildi
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Bazı evler tahliye edildi
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Bazı evler tahliye edildi
İzmir\'de 3 ilçede orman yangını! 1 mahalle tahliye edildi, kara yolu trafiğe kapatıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 3 ilçede orman yangını! 1 mahalle tahliye edildi, kara yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Çoker: YAKANLARIN VARYAA SONSUZA KADAR CEHENNEM DE YANMASİ DILEĞIYLE ÜST ÜST BU KADARI TESDÜF OLAMAZ YAA OKADAR ZOR BUYUYOR BI AĞAÇ VICDANSIZLAR 23 1 Yanıtla
  • Salih Arslan: Vallaha yazık insanın vicdanı sızlıyor pikniğe giden herkes her şeyi atıyor ortalar çöp dolu ondan sonra böyle yangınlar çıkıyor… 21 0 Yanıtla
  • Okay Örüm: memleketin her türlü içinden geçiliyor. çok yazık. sonumuz Hayır olsun 4 0 Yanıtla
  • Yasin Oruç: izmir Selçuk'ta yangın çok büyüdü sahil kenarına indi otellere çok yaklastı 3 0 Yanıtla

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