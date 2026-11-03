İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 40'a çıktı

GÖZALTI SAYISI 40'A YÜKSELDİ

İzmir merkezli 17 ilde eşzamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 15 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 6'sının başka suçlardan cezaevinde olduğu, diğerlerinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,