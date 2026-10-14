İzmir merkezli operasyonda yasa dışı bahis şüphelilerinden 32 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Mali analizlerde, şüphelilerin üçüncü kişilerden temin ettikleri banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları ve yönettikleri, incelenen hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı ve cep telefonu hattı temin eden, hesapların kullanılmasına aracılık eden ve suç organizasyonu içinde birlikte hareket eden şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.