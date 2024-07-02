İzmir Metrosu'nda Yürüyen Merdivenin Ters Yönde Hareket Etmesi Sonucu 11 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İzmir Metrosu'nda Yürüyen Merdivenin Ters Yönde Hareket Etmesi Sonucu 11 Kişi Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesindeki Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, merdivenin ters yöne hareket etmesiyle vatandaşların dengesini kaybederek düştüğü görülüyor. Olay sonucunda yaralanan 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

02.07.2024 12:15
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İzmir Metrosu'nda yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 11 kişinin yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde yürüyen merdivenle yukarı doğru çıkan vatandaşların, merdivenin ters yöne hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek düşmesi yer aldı.

Konak ilçesindeki Üçyol Metro İstasyonu'nda dün, çıkışı sağlayan yürüyen merdiven yolcuların üzerinde bulunduğu sırada bir anda ters yöne hareket etmeye başlamış, dengesini kaybederek düşen 11 kişi hafif yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Metrosu'nda Yürüyen Merdivenin Ters Yönde Hareket Etmesi Sonucu 11 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Metrosu'nda Yürüyen Merdivenin Ters Yönde Hareket Etmesi Sonucu 11 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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