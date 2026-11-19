Otizmli çocuklara yönelik şiddet iddiaları İzmir'de adli soruşturmaya dönüştü. Narlıdere'deki bir spor kulübünde eğitim gören çocuklara kötü muamele uygulandığının tespit edilmesi üzerine kulübün iki ortağı tutuklandı.

SPOR KULÜBÜNDE ŞİDDET İDDİALARI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, otizmli çocukların eğitim gördüğü bir spor kulübüne yönelik ciddi iddialar ortaya çıktı. 2023 ile 2025 yılları arasında faaliyet gösteren kulüpte, çocuklara kötü muamele ve şiddet uygulandığı yönündeki iddialar üzerine adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kulüpte yaşanan olaylar incelemeye alındı. Çocuklara yönelik kötü muamele iddiaları araştırılırken, yapılan incelemelerde şiddete maruz kalan birden fazla çocuk bulunduğu tespit edildi. Çocukların eğitim aldıkları bir ortamda şiddete maruz kaldığının belirlenmesi, soruşturmanın en önemli bulgularından biri oldu.

BİRDEN FAZLA ÇOCUĞUN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Adli makamların yürüttüğü soruşturmada, spor kulübünde eğitim alan otizmli çocuklara yönelik şiddet iddiaları üzerinde duruldu. Yapılan incelemeler sonucunda birden fazla çocuğun şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Böylece soruşturmanın yalnızca tek bir çocuğa yönelik olayla sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

SPOR KULÜBÜNÜN 2 ORTAĞI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte spor kulübüyle bağlantılı iki kişi hakkında işlem yapıldı. Kulübün ortakları olduğu belirlenen F.A. (29) ve Ş.Ö. (28), soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek haklarındaki işlemler için ilgili birimlere teslim edildi. İki kişinin spor kulübündeki ortaklıkları tespit edilirken, çocuklara yönelik şiddet iddialarıyla bağlantıları da adli soruşturmanın konusu oldu.

MAHKEME 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A. ve Ş.Ö., adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece otizmli çocuklara yönelik kötü muamele ve şiddet soruşturmasında iki kişi cezaevine gönderildi.