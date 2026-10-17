İzmir Ödemiş\'te Bozdağ Kayak Merkezi\'nde gece sıcaklık düşünce kar yağışı başladı

İzmir Ödemiş'te Bozdağ Kayak Merkezi'nde gece sıcaklık düşünce kar yağışı başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Ödemiş'teki Bozdağ Kayak Merkezi'nde gece sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Yağışın ardından merkezde yer yer kar örtüsü oluştu; Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı da yüksek kesimlerde kar yağışının başladığını söyledi.
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.
İlçede hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı.
Yağışın ardından Bozdağ Kayak Merkezi'nde yer yer kar örtüsü oluştu.
Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine, gece sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışının başladığını söyledi.
Kaynak: AA
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