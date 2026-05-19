APİKAM'da 1850 posta defterleriyle İzmir'in iletişim ağı

19.05.2026 10:35  Güncelleme: 11:10
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) düzenlenen Kent Söyleşileri dizisi devam ediyor. 21 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek söyleşide; 1850 yılı İzmir posta defterlerinden yola çıkılarak kentin Osmanlı coğrafyasındaki iletişim ağı ve liman kenti kimliği ele alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) düzenlenen Kent Söyleşileri kapsamında "Limanın Arkası: İzmir Postanesinin İletişim Coğrafyası (1850)" başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Söyleşi, 21 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'de APİKAM Konferans Salonu'nda yapılacak. Etkinlikte, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Meslek Yüksekokulu'ndan Doç. Dr. Mustafa Mesut Özekmekçi konuşmacı olarak yer alacak.

1850'DEN BUGÜNE İZMİR'İN İLETİŞİM AĞI

Söyleşide, İzmir'in liman kenti kimliğinin ötesinde iletişim ağları ele alınarak 1850 yılına ait posta defterleri üzerinden kentin karayolu bağlantıları, haberleşme ilişkileri ve "fısıldaştığı şehirler" gün yüzüne çıkarılacak. Bu çalışma ile İzmir'in Osmanlı coğrafyasındaki stratejik ve kültürel konumuna ışık tutulması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

