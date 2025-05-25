İzmir Şehir Tiyatroları'ndan Yeni Oyun: Şehirler Yollar Hikayeler

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), evrensel bir oyun olma iddiasıyla yola çıkacak Şehirler Yollar Hikayeler'in prömiyerini 30 Mayıs'ta gerçekleştirecek.

Levent Üzümcü'nün genel sanat yönetmenliğinde repertuvarına üç farklı oyun daha ekleyerek İzmirli sanatseverlerle buluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni oyunu "Şehirler Yollar Hikayeler"in prömiyerini gerçekleştirmek için gün sayıyor. Yasin Yürekli'nin yazıp yönettiği, fiziksel anlatımın ön planda olduğu oyunun prömiyeri 30 Mayıs saat 20.00'de İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde yapılacak. Hareketi merkezine alması nedeniyle, beden dilinin yarattığı evrenselliğe dayanan oyun, dünya üzerinde bugün milyonlarca insanın etkilendiği "zorunlu göç" olgusu üzerinde duruyor.

Lecoq Tekniği ile hazırlandı

"Şehirler Yollar Hikayeler" oyunu Türkçe bilmese dahi 7'den 70'e izleyen herkesin rahatlıkla anlayabilmesi için Lecoq Tekniği'ne dayanılarak hazırlandı. Oyun bu sayede, kendi alanında Türkiye ve dünyada sahnelenen az sayıdaki tiyatro eserinden biri olacak. Lecoq Tekniği bedenin merkezde olduğu, mim, mask ve hareket temelli doğaçlamalarla oyuncunun yaratıcı ifadesini geliştirmeyi amaçlayan fiziksel tiyatro yöntemi olarak anılıyor. İzBBŞT prömiyerin ardından gelecek sezon itibariyle oyunu sanatseverler ile buluşturmayı planlıyor.

Geniş oyuncu kadrosu

Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Şehirler Yollar Hikayeler"in koreografisinde Çınla Okoldan, müziklerinde Nadir Kaya, dramaturjisinde de Duygu Kankaytsın Çelenk'in imzası bulunuyor. Oyunda Berivan Kater, Ceren Parlar, Doğukan Yeşil, Ecem Aydın, Ege Derin, Hayriye Çam, Hasan Özyürek, İbrahim Göksel Kart, İrem Düzgünsıvacı, Çayan Karataş, Nazlı Güntürkün, Nermin Sargut, Pelinsu Karayel, Rüya Erdoğan, Selen Bayındır, Selin Kahraman ve Zeynep Güngörenler rol alıyor.