İzmir Torbalı'da meydana gelen patlamayla ilgili müfettişler görevlendirildi

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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında meydana gelen patlamayla ilgili müfettişler görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından "İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde gerçekleşen patlamayla ilgili derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun İzmir" ifadelerini kullandı.