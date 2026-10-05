İzmir Torbalı'da soybağı iddiasında Nihal Beyit tutuklandı, dayı serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Torbalı'da soybağı iddiasında Nihal Beyit tutuklandı, dayı serbest bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Torbalı\'da soybağı iddiasında Nihal Beyit tutuklandı, dayı serbest bırakıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Torbalı'da çocuğun soybağının değiştirildiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada gözaltına alınan anne Nihal Beyit tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dayı M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde çocuğun soybağının değiştirilmesi iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli anne Nihal Beyit tutuklandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir televizyon programına katılan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasının kendisinden gizlendiği, soybağının değiştirildiği ve hastalığının tedavisi amacıyla gerçeği arama sürecinde tehdit edildiği yönündeki iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Yorulmaz'ın annesi Nihal Beyit ve dayısı M.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından iki şüpheli 'çocuğun soybağını değiştirme', 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali', 'yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' ve 'tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Beyit tutuklanırken, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
3. SayfaTorbalıGözaltıGüncelİzmirSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
Nereden nereye Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı’nda böyle görüntülendi Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Fenerbahçe’de N’Golo Kante rüzgarı Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
22:21
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
22:19
İtalya’da ’’Montella istifa’’ sesleri
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri
21:48
Ankara’dan Şanlıurfa’ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
21:45
Canlı anlatım: İtalya’da bir gol de Türkiye’den
Canlı anlatım: İtalya'da bir gol de Türkiye'den
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 23:05:04. #.0.3#
SON DAKİKA: İzmir Torbalı'da soybağı iddiasında Nihal Beyit tutuklandı, dayı serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei