İzmir Valisi'nden 19 Mayıs Mesajı

18.05.2026 10:40
Vali Elban, 19 Mayıs'ın milli mücadeledeki önemini vurgulayarak gençlere sorumluluk çağrısında bulundu.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadele'nin tarihin seyrini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Elban, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet yolunda ortaya koyduğu eşsiz iradenin simgesi olduğunu belirten Elban, 107. yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını kaydetti.

Milli Mücadele'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da başladığını, bunun tarihin seyrini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Elban, şöyle devam etti:

"Bu bağımsızlık ateşi kısa sürede tüm yurda yayılmış, Amasya'dan Erzurum'a, Sivas'tan Ankara'ya uzanan Milli Mücadele millet iradesiyle birleşerek esarete karşı topyekün bir direnişe dönüşmüştür. Bu büyük uyanış, yalnızca bir kurtuluş mücadelesi değil aynı zamanda bir milletin kendi kaderini yeniden tayin etme kararlılığının ve bağımsızlık iradesinin güçlü bir ifadesi olmuştur. Atatürk, bu kutlu mücadelede en büyük gücünü milletten almış, geleceği ise gençliğe emanet etmiştir. Gençleri, ülkenin yarınlarını şekillendirecek en önemli güç olarak görmüş, onları milli bilinçle, çağın gerekleriyle ve sorumluluk duygusuyla donanmış bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemiştir."

Elban, 107 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin bugün de gençlerin ellerinde aynı inanç ve kararlılıkla taşındığını, gençlerin sadece geçmişin emanetini koruyan değil aynı zamanda ülkenin geleceğini inşa eden en güçlü irade olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın her neslin omuzlarında taşıması gereken büyük bir sorumluluğun da simgesi olduğunu ifade eden Elban, "Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkan gençlerimiz bu sorumluluk bilinci ve milli değerlere bağlılıkla Türkiye'nin yarınlarının en büyük güvencesidir." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

