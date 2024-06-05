MLKP Üyesi Teröriste Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

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BURSA ve İzmir'de cezaevi araçlarına yapılan bombalı saldırıların faili olduğu suçlamasıyla yargılanan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu (44) ile ona yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan 7 kişinin davasında karar çıktı. Davanın tek tutuklu sanığı Gündoğdu'ya, Bursa saldırısına ilişkin 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan' ağırlaştırılmış müebbet, olayda 1 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten ağırlaştırılmış müebbet, olayda 23 kişinin yaralanması nedeniyle öldürmeye teşebbüs suçundan 23 kez 15 yıl hapis, tehlikeli madde bulundurma suçundan 6 yıl 8 ay hapis ve evrakta sahtecilik suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıklardan 4'nüne beraat, 3'üne ise 13 ay ile 1 yıl 13 ay arasında cezaya hükmedildi.

Bursa'da geçen yıl 20 Nisan'da infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, 23 kişinin de yaralandığı saldırının faillerinden 'Emre Zafir' kod adlı Cebrail Gündoğdu'nun, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saklandığı tespit edildi. Gündoğdu'nun İzmir'in Bergama, ardından Dikili, Çiğli ve en son Menemen ilçelerinde örgütün hücre evlerinde kaldığı saptandı. Operasyonla Menemen'de yakalanan Gündoğdu'nun, Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017 tarihinde 10 kişinin yaralandığı cezaevi aracına düzenlenen bombalı saldırının da faili olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Bursa'daki eylemde Gündoğdu'ya yardım ettikleri gerekçesiyle 7 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dilara K., Rana İ., Tuğba E. ve Kazım Ö. tutuklanırken, Umut Ö., Doğan Ö. ve Sertif S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOSYALAR BİRLEŞTİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve öldürmeye teşebbüs', 'Patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak' suçundan, 7 sanık hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından cezalandırılmaları istendi. İddianame, İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ocak ayında görülen duruşmasında, Gündoğdu hariç diğer tutuklu sanıklar tahliye edildi. Öte yandan Gündoğdu'nun Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası da mevcut davayla birleştirildi.

İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ocak ayında görüler duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Cebrail Gündoğdu'nun Bursa'daki terör olayına ilişkin, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'Kamu malına zarar verme', 'Mala zarar verme' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 23 kez müebbet, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Cumhuriyet savcısı, Gündoğdu'nun Buca ilçesindeki terör eylemine ilişkin ise 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'Kamu malına zarar verme', 'Mala zarar verme' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 10 kez müebbet, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ayrıca Cumhuriyet savcısı, diğer 7 sanık hakkında da 'Silahlı örgüte üye olmak' suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

'BENİMLE İLGİLİ TEK SOMUT DELİL SAHTE KİMLİK KULLANDIĞIMDIR'

Sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya Gündoğdu, SEGBİS ile katıldı. Mahkemede savunmasını veren tutuklu sanık Cebrail Gündoğdu, "Hiç delil olmamasına rağmen en ağır cezayla yargılanıyorum. Yakalandığımda üzerimde herhangi bir silah yoktu. Herhangi bir örgütsel doküman bile yoktu. Hakkımdaki ifadeler doğru değildir. Bomba yaptığıma yönelik somut değil yoktur. Benimle ilgili tek somut delil sahte kimlik kullandığımdır. Asker kaçağı ve hakkımdaki bir dava nedeniyle aranmam olduğu için sahte kimlik kullandım. Ceza alacaksam bundan almalıyım, diğer suçlamalardan beraat etmeliyim" dedi.

Diğer tüm sanıklar da son savunmalarında beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti duruşmaya 10 dakika ara verip, ardından kararı açıkladı. Tutuksuz 7 sanıktan 4'üne beraat verilirken, diğer 3 tutuksuz sanık D.S.Ö., K.Ö. ve R.İ.'ye ise örgüte yardım suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi.

Davanın tek tutuklu sanığı Cebrail Gündoğdu'yla ilgili karar da açıklandı. İzmir'in Buca ilçesindeki olayla ilgili Gündoğdu'nun beraatine hükmedildi. Gündoğdu'na Bursa saldırısına ilişkin ise 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olayda 1 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten ağırlaştırılmış müebbet, olayda 23 kişinin yaralanması nedeniyle öldürmeye teşebbüs suçundan 23 kez 15 yıl hapis cezası verildi. Gündoğdu ayrıca, tehlikeli madde bulundurma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gündoğdu için evrakta sahtecilik suçlarından da 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmedildi. Cebrail Gündoğdu'nun tutukluluğunun devamına hükmedilip, dava sonlandı.