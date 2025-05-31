İzmir ve Larissa'dan İklim Nötr İş Birliği - Son Dakika
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İzmir ve Larissa'dan İklim Nötr İş Birliği

31.05.2025 14:48
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan'ın Larissa Belediye Başkanı Thanasis Mamakos'u ağırladı. İki şehir arasında iklim nötr projeler ve akıllı şehir uygulamaları üzerine iş birlikleri konuşuldu. Başkan Tugay, karbon emisyonunu düşürme çalışmalarına ve enerji ile su verimliliğine dair projeleri anlattı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan'ın Larissa Belediyesi Başkanı Thanasis Mamakos ve beraberindeki heyeti ağırladı. İki şehir arasında iklim nötr ve akıllı şehirler başta olmak üzere yapılabilecek iş birliklerinin gündeme geldiği buluşmada Tugay, karbon emisyonunu düşürme, enerji ile suyu verimli kullanma ve atık yönetimi ile ilgili çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu'nda (NetZeroCities) yer alan 112 kentten İzmir'in pilot projesi "İzmir Küresel İklim Topluluğu (KİT) Yoluyla Elektrikte Dekarbonizasyon için Dijital Çözümler Projesi (GCC-Synergy)" 1 Ekim 2024 tarihinden bu yana devam ediyor.

Yunanistan'ın Larissa kentiyle İzmir arasında ise bu alanda bilgi ve deneyim paylaşımını içeren temaslar yürütülüyor. Bu kapsamda kente gelen Larissa Belediye Başkanı Thanasis Mamakos ve beraberindeki heyet; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Eylem Planları gibi projelerine ilişkin bilgi aldı, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) gibi merkezleri ziyaret etti.

Heyet, temaslar kapsamında Tugay'ı makamında ziyaret etti. İki tarafın ticaretle uğraşan kesimlerini buluşturma konusuna değinen Tugay, şunları söyledi:

"Yönetim ne kadar yerelleşirse o kadar başarılı oluyor. Birbirimize yardımcı olabilmeyi çok isterim. Bunun için nasıl iş birliği yapabileceksek, her türlü iş birliğinden mutlu olurum. Daha sık görüşelim. Çok sayıda yeni fikir, uygulamaya geçireceğimiz proje var. Bunların bir kısmı karbon emisyonunu düşürme ile ilgili, bir kısmı enerji ve suyu verimli kullanmak ve atıkla ilgili. 2030'a kadar karbon nötr olma hedefi var. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Şehrin merkezi alanında toplu taşımayı güçlendirecek, yaya ve bisiklet ulaşımını güçlendirecek pek çok karar alacağız. Şehri daha çok yaya ve bisiklet ağırlıklı bir hale çevireceğiz. Tramvaylarımız ve metrolarımız var ama vapurları elektrikli yapmayı planlıyoruz. Bir de dinamik şarjlı elektrikli otobüs projesini de kullanıma almayı düşünüyoruz. Gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi."

Tugay, kentin ihtiyaçları ve yaptıkları projelere ilişkin de "Kentler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı çok önemli. Karşılıklı bilgi paylaşımı yapabiliriz. Bildiklerimizi aktarmaya hazırız. En önemlisi dostluk" diye konuştu.

Larissa Belediye Başkanı Mamakos ise şunları söyledi:

"İzmir çok güzel bir şehir. Saha ziyaretlerinde belediye personeli bize çok güzel uygulama örnekleri gösterdi, hepsinden çok etkilendik. Proje kapsamında buraya geliyoruz, sizlerle iş birliği yaptığım için çok mutluyum. Saha ziyaretinde İZUM'u da ziyaret ettik. Bütün her yeri ayrı ayrı görebiliyor olmanızdan çok etkilendik. İtfaiye bölgelerini gördük. İzmir ile çalıştığım için çok mutluyum. Ticaret konusunda da iş birliği yapabiliriz. Larissa'da ayrıca tarihsel çok fazla eser var. Burayı gördükçe tramvay ve metro gibi projeleri şehrimize nasıl uygulayabileceğimizi de incelemiş olduk. İklim için başlattığınız proje de çok değerli. Bizim uyguladığımız projeleri görmeniz için de Larissa'ya gelmenizi istiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir ve Larissa'dan İklim Nötr İş Birliği - Son Dakika

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