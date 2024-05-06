İzmit Belediyesi Hıdırellez Kutlamaları Devam Ediyor

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(KOCAELİ) - İzmit Belediyesi'nin Hıdırellez etkinlikleri, Yahyakaptan Mahallesi ve Kertil Tekke Meydanı'nda devam etti.

İzmit Belediyesi tarafından baharın müjdecisi Hıdırellez bu sene de büyük bir coşku ile kutlanmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yaşama geçirilen etkinlikler, Yahyakaptan Mahallesi ve Kertil Tekke Meydanı'nda devam etti. Hıdırellez ateşinin yakılıp üstünden atlanıldığı etkinlikler eğlenceye sahne oldu.

Etkinlikte Yahyakaptan Mahallesi'nde lokma dağıtılırken, Kertel Tekke Meydanı'nda ise pişmaniye çekimi yapıldı.

Hıdırellez kutlamaları kentin farklı bölgelerinde de devam edecek.