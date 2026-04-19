İzmit Saat Kulesi Restorasyonu Tamamlandı
19.04.2026 12:15
İzmit Saat Kulesi'nde aydınlatma çalışmasıyla gece görünürlüğü artırıldı, tarihi doku korundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, restorasyonu tamamlanan İzmit Saat Kulesi'nde aydınlatma çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sultan 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına yaptırılan saat kulesi aslına uygun şekilde yenilendi.

Taş ve mermer yüzeylerden motiflere, tavan sisteminden saat mekanizmasına kadar birçok noktada yürütülen çalışmalarla yapının tarihi dokusu korunarak güçlendirildi.

Restorasyonun ardından uygulanan aydınlatma sistemiyle kulenin gece görünürlüğü artırıldı. Işıklandırma sayesinde mimari detaylar daha belirgin hale gelirken, çevresi de estetik bir görünüme kavuştu.

İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmaların yüzde 87'si tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yapılan kaba inşaatın ardından projede yer alan 1097 konut ve 1 ticaret merkezinde dış cephe kaplama ve boya işlemlerinin büyük bölümü bitirildi.

İç mekanlarda ince işçilikler ve altyapı ile çevre düzenleme ve peyzaj uygulamaları sürdürülüyor. Projenin genel tamamlanma oranı yüzde 87'ye ulaştı.

Tüm yapılar güncel deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilirken, projeyle eski ve plansız yapılaşmanın yerine geniş caddeler, sosyal donatı alanları ve güvenli konutlardan oluşan yeni bir yaşam alanının oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı

13:16
Telekomünikasyon devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekomünikasyon devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
