İzmit'te 92 yaşındaki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmit'te 92 yaşındaki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

İzmit\'te 92 yaşındaki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Turgut Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Nebahat A., evinin 5. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadını hastaneye kaldırdı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

03.05.2024 01:57
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5.kattaki evinin balkonundan düşen 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Turgut Mahallesi Kadı Bayırı Sokak'ta bir apartmanın 5.katındaki dairede yaşayan Nebahat A. (92), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.

Birlikte yaşadığı torununun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmit'te 92 yaşındaki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te 92 yaşındaki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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