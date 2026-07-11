İzmit\'te Camiden Halı Çalan Şüpheli Tutuklandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde camideki halıyı çalan şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Mayıs günü saat 02.00 sıralarında Karabaş Mahallesi'ndeki İzmit Yeni Cuma Camii'nde meydana geldi. Camiye giren bir şüpheli, kadınlar bölümü girişindeki halıyı toplayarak uzaklaştı. Sabah saatlerinde halının yerinde olmadığını fark eden cami görevlileri durumu polise bildirdi. Cami ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, halının çalındığını belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen şüphelinin, benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Hırsızlık anı ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.