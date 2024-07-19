İzmit'te çocukların hayatını kaybettiği kaza: Tır sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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İzmit'te çocukların hayatını kaybettiği kaza: Tır sürücüsü tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada 2 çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak tır sürücüsü tutuklandı. 17 Temmuz'da D-605 kara yolunda gerçekleşen kazada, tırın çarptığı otomobilde bulunan 15 yaşındaki Miray ve 6 yaşındaki Elif Kaya hayatını kaybetmişti. Tır sürücüsü Y.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kazada yaralanan baba Şenol ve anne Hatice Kaya'nın tedavileri devam ederken, annenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

19.07.2024 15:45
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tır sürücüsü tutuklandı.

D-605 kara yolu Solaklar mevkisinde 17 Temmuz'da, çarptığı otomobilde 15 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Elif Kaya'nın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin tırın sürücüsü Y.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Y.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralanan baba Şenol ve anne Hatice Kaya'nın ise hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği, annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay

D-605 kara yolunda 17 Temmuz'da, Y.Y'nin kullandığı 41 APV 561 plakalı tır, Solaklar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AFN 983 plakalı ve Şenol Kaya idaresindeki 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarpmış, kazada sürücü Kaya ile araçtaki eşi Hatice ile çocukları Elif ve Miray yaralanmıştı. Elif ve Miray Kaya, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan tırın sürücüsü ise jandarmaya teslim olmuştu.

Kaynak: AA

Hatice Kaya, Elif Kaya, Kocaeli, Hatice, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te çocukların hayatını kaybettiği kaza: Tır sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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