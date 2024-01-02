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İzmit'te elektrik arıza bakım kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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İzmit'te elektrik arıza bakım kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrik arıza bakım kamyonu ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

02.01.2024 - 21:54,
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde elektrik arıza bakım kamyonu ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmit Akmeşe Yolu, Karaabdülbaki Mahallesi mevkinde meydana geldi. Mahmut Akkuş idaresindeki 41 APB 464 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen M.S.E. yönetimindeki 41 AKA 437 plakalı elektrik arıza bakım kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak dururken, sürücü ise otomobilde sıkıştı. Elektrik arıza bakım kamyonunun sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarırken sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerde ise otomobil sürücüsü Mahmut Akkuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mahmut Akkuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

İzmit\'te elektrik arıza bakım kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmit'te elektrik arıza bakım kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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