İzmit'te Sağanak Alt Geçidi Doldurdu - Son Dakika
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İzmit'te Sağanak Alt Geçidi Doldurdu

İzmit\'te Sağanak Alt Geçidi Doldurdu
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Kocaeli'de aralıklarla yağan sağanak, İzmit'teki bir alt geçidi suyla doldurdu ve yaşamı olumsuz etkiledi.

KOCAELİ genelinde aralıklarla sağanak etkili olurken, İzmit'teki bir alt geçit suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent genelinde aralıklarla etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi Altıncıoğlu Caddesi'nde bulunan bir alt geçit, sabah saatlerinde bastıran yağış nedeniyle suyla doldu. Su birikintisi nedeniyle yayalar, alt geçidi kullanamadı. Bazı sürücüler, araçları alt geçitte dikkatli şekilde ilerledi, bazıları ise alternatif güzergahlara yöneldi.

Kaynak: DHA

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