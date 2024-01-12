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İzmit'te taksi ile panelvan çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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İzmit'te taksi ile panelvan çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yeşilova Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, taksi ile panelvan çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İzmit\'te taksi ile panelvan çarpıştı: 4 yaralı
12.01.2024 - 19:27,  Güncelleme: 19:27
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksi ile panelvanın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesi'nde, S.Y'nin kullandığı 41 T 0535 plakalı taksi ile M.A. yönetimindeki 41 GB 059 plakalı panelvan çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan, yol kenarındaki toprak alanda durabildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Panelvandaki 4 yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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