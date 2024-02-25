İzmit'te Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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İzmit'te Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

İzmit\'te Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından kara yolunda kontrollü ulaşım sağlandı.

25.02.2024 19:37  Güncelleme: 19:39
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İzmit ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinde T.T. idaresindeki 20 GN 752 plakalı otomobil, E.T. yönetimindeki 34 CRT 982 otomobil ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 NV 012 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 41 NV 012 plakalı otomobilin sürücüsü ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Gölcük istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmit'te Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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