İzmit\'teki Silahlı Kavga Davasında 4 Sanığın Yargılanması Başladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A, Ç.T, Ö.K. ile tutuksuz sanık N.A. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık A.A, olay tarihinde işlettiği eğlence mekanının kasasında oturduğu sırada gürültü duyması üzerine dışarı çıktığını, maktul Emrah Akkuş ve yerde yatan birisini gördüğünü belirterek, "Ne olduğunu sorarken kim olduğunu bilmediğim biri tarafından darbedildim. Olay bu şekilde başladı." diye konuştu.

İçeri gittikten sonra Akkuş ve arkadaşlarının da peşinden girmeye çalıştığını öne süren A.A, komşu esnafın gelerek kendilerini barıştırdığını ve sonrasında da Akkuş'u görmediğini söyledi.

Sanık A.A, daha sonra dükkanın önünde otururken 5-6 kişilik grubun Ö.K'nin üstüne yürüdüğünü gördüğünü ve silahın patladığını duyduğunu beyan ederek, "Silah patlayınca Emrah'ın da üstünde silah olabileceğini düşünerek 1 el ateş ettim. Sonrasında da şarjör yere düştü. Emrah'a karşı ne silah doğrulttum ne de ateş ettim. Hızlı bir olay gerçekleşti. Sonrasında da kaçmak durumunda kaldım." dedi.

Olay öncesinde hiç kimseye silah vermediğini savunan A.A, sonrasında ise kız arkadaşı N.A'nın evine 5 kişi gittiklerini aktararak, "Üzerimizde olayın şoku vardı. Evde konuşma olmadı. Herkes silahını çıkarıp masanın üzerine koydu. Ben silahları saklamak için bez istedim. Üstümüzdeki kıyafetleri evde bıraktık. Evde çok uzun süre kalmadık. N.A'nın olaydan haberi yoktu çünkü orada anlatacak durumda değildik." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Ç.T. ise kendisini arayarak iş yerine gelmesini isteyen A.A'nın dükkanda tabanca verdikten sonra ayrıldığını ileri sürerek, olay esnasında silah sesini duyunca korkup silahla yere doğru 5 el ateş ettiğini savundu.

Sanık Ö.K, A.A'nın çocukluk arkadaşı olduğunu, darbedildiği anı kamera kayıtlarından izlettiğini, dışarı çıktıklarında elleri sürekli bellerinde olan 2 kişinin kendilerini izlediğini iddia etti.

Maktul Akkuş'un kendisine saldırdığını öne süren Ö.K, "Ayaklarına doğru ateş ettim. Atışlarım hep yere doğruydu. Amacım öldürmek değildi. Küfürlere sinirlendiğim için ayaklarına tekme attım. Olay sonrası N.A'nın evine gittik." şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık N.A. ise olay günü evde bulunduğunu, A.A. ve arkadaşlarının eve geldiklerinde tedirgin olduklarını belirterek, "Üstlerini kanlı görmedim. Silah ve kıyafetlerini bırakıp evden çıktılar. Ne yapacağımı bilemedim. Diğer gün polisler ve A.A. geldi. Silahını istedi. Çekmeceye koyduğum tabancayı verdim." dedi.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta 19 Ekim 2023'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emrah Akkuş (28) ve M.C. (28) yaralanmış, Akkuş, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Olayın ardından A.A, Ö.K, Ç.T, N.A. ve B.T.E, polis ekiplerince gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen A.A, Ö.K. ve Ç.T. tutuklanırken, N.A. ve B.T.E. salıverilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, A.A, Ç.T. ve Ö.K'nin "tasarlayarak kasten öldürme", "olası kastla silahla yaralama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", N.A'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.