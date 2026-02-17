İzmit Yürüyüş Yolu Ramazan'a Hazır - Son Dakika
İzmit Yürüyüş Yolu Ramazan'a Hazır

İzmit Yürüyüş Yolu Ramazan\'a Hazır
17.02.2026 21:15
Kocaeli'de Yürüyüş Yolu, ramazan için ışık süslemeleriyle donatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Yürüyüş Yolu ramazan ayına özel olarak süslendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "on bir ayın sultanı" ramazan ayı dolayısıyla Yürüyüş Yolu'nda çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yolun tarihi Fevziye Camisi mevkisindeki yaklaşık 200 metrelik bölümüne ramazan ayı temalı ışık süslemeleri yerleştirildi.

Ay yıldız ve hilal motiflerinden oluşan ışıklandırmalar, ramazan ayı boyunca bölgede yer alacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmit Yürüyüş Yolu Ramazan'a Hazır - Son Dakika

