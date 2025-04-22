İznik, 1700. Konsil Yılı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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İznik, 1700. Konsil Yılı İçin Hazırlanıyor

İznik, I. Konstantin'in çağrısıyla düzenlenen Birinci Konsil'in 1700. yıl dönümü için ayin hazırlıklarına devam ediyor.

22.04.2025 15:13
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İmparator I. Konstantin'in çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in toplandığı Bursa'nın İznik ilçesi, konsilin kabulünün 1700'üncü yılı dolayısıyla düzenlenmesi planlanan ayine hazırlanıyor.

İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014 yılında göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan ve Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika (büyük kilise) kalıntısının çevresinde düzenlenmesi planlanan ayin için çalışmalar sürüyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla Hristiyan dünyasına başsağlığı diledi.

Papa Franciscus'un İznik'e çok önem verdiğini ifade eden Usta, ilçeye gelen kardinallerin aktardığına göre Franciscus'un bu yıl sadece İznik'e gelmek istediğini belirtti.

İznik'te mayıs ayında yapılması planlanan ayinle ilgili sürecin devam ettiğini dile getiren Usta, "Süreçle ilgili bir yavaşlama yok. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün aldığımız bilgiye göre papa seçiminden sonra sürecin kaldığı yerden tekrar devam edeceği bildirildi. O yüzden de biz aynı hızlılıkla sanki mayıs ayında gelecek gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni papanın ruhani lider olarak seçilmesinin ardından gelen haberlere göre buradaki hareketlerimizi planlayacağız." diye konuştu.

Tarihi bazilikanın çevresindeki çalışmalar 20 gün içinde bitecek

Ayinin düzenleneceği batık bazilika kalıntısının çevresinde çalışmaların devam ettiğini belirten Usta, şöyle devam etti:

"Buradaki çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayesi altında devam ediyor ve süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Geldiğimiz noktada 20 gün içinde çalışmaların tamamı ve çevre düzenlemeleri bitmiş olacak. İznik, Hristiyan dünyası için çok önemli bir yer. Papa Franciscus'un açıklamalarından sonra gerçekten inanç turizmi hareketi İznik'te çok yoğunlaştı. Başta dini gruplar olmak üzere sürekli yeni gruplar gelmeye başladı. Biz bu hareketin ilerleyen yıllarda daha da artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu şekilde buradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

Usta, Vatikan'dan gelen üst düzey yetkililerin açıklamasına göre İznik'in Hristiyan dünyasında önemli bir nokta olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İznik hac merkezlerinden birisi. Hristiyan dünyasının ve hac yolu güzergahı içinde. 325 yılında Hristiyanlığın ana şekillenmesi burada oldu. Şu anda kiliselerin kullandığı İznik İnanç Bildirgesi'nin ilk 20 maddesi ve ayrıca iki gün önce kutlanan Paskalya'nın tarihi İznik'te belirleniyor. O yüzden çok önemli. Bu önemin biz de farkındayız, onlar da farkında. Ortak noktada buluşuyoruz ve İznik'i daha iyi konuma getirmek için çalışıyoruz."

Turizmin 12 aya yayılması için çaba sarf edildiğini dile getiren Usta, "İznik inanç turizmi yönünden Kültür ve Turizm Bakanlığımızın elindeki en büyük kozlardan biri. Bu konuda Bakanlığımızla zaten direkt temas halindeyiz. Onlar da bu konunun bilincindeler ve bize her türlü desteği sağlıyorlar. 3 milyar Hristiyan nüfusu var. Bunun yüzde 10'unu buraya çeksek 300 milyon insan yapar. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye için de çok önemli, İznik için de önemli. Bursa'mız için çok çok daha önemli. Bursa Valiliğimiz de çalışmalara destek veriyor. Bizler de her zaman buraya gelecek turistleri İznik'te ağırlamaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnşallah yeni seçilen papanın ilk ziyareti İznik'e olur"

Papa Franciscus'un cenaze töreninden sonra yeni papanın seçileceğine değinen Usta, şunları kaydetti:

"Yeni papa seçildikten sonra umuyoruz ki dünyadaki ilk ziyaret yeri İznik olacak. İznik'te dua edecek. Su altındaki bazilikanın yanına 42 metrekarelik bir platform yapılıyor. O gün planlanan bu platformda papa ve dünyadaki önemli din adamları bir ayin gerçekleştirecek. Ondan sonra yine aynı kilisenin sol tarafında olan 2 bin kişilik büyük bir platformda seçilmiş bazı özel misafirlerle ikinci bir ayin gerçekleştirecekler, dua edecekler ve bu dünya televizyonları tarafından naklen yayınlanacak. Bu da hem Türkiye açısından hem Bursa açısından çok önemli bir gelişme olacak. Biz hazırız. İnşallah yeni seçilen papanın ilk ziyareti İznik'e olur. Bu konuda da İznik olacağına inanıyoruz ve bekliyoruz."

Papa Franciscus, 2024'te yaptığı açıklamada, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla 2025'te İznik'i ziyaret etmeyi arzuladığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İznik, 1700. Konsil Yılı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

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