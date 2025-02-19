İznik Konsili\'nin 1700. Yılı Kutlandı

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Vatikan'dan 325 yılında gerçekleştirilen Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bursa'ya gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası ve çevresinde incelemede bulundu.

Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kardinal George Jacob Koovakad, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano, Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski ve Vatikan'ın üst düzey yöneticileri kente geldi.

İznik Su Altı Bazilikası ve çevresinde inceleme yapan heyet, yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kardinal Koovakad, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü dolayısıyla İznik'e gelmesi beklenen Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a, yaptıkları inceleme ve araştırmalara ilişkin bilgi vereceklerini belirtti.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, günün anısına Koovakad ve heyete İznik çinisi hediye etti.