İznik'te İznisiz Kazı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında Elbeyli Mahallesi'nde ormanlık alanda operasyon yaptı.
Ekipler, 2 şüpheliyi yaklaşık 35 metre tünel içerisinde izinsiz kazı yaparken yakaladı.
Yapılan aramalarda kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İfadeleri alınmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?