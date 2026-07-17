KAZA KAMERADA
Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü TIR'ın, akaryakıt istasyonuna girip, yan yattıktan sonra önce pompalara ardından markete çarptığı, bu sırada alışveriş yapan Erdinç Cirit'in (55) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Semih TÜRKER/İZNİK, (Bursa),
Son Dakika › Güncel › İznik'te Kaza: TIR, Akaryakıt İstasyonuna Çarptı - Son Dakika
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