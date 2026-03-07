İznik'te Motosiklet-Kamyonet Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İznik'te Motosiklet-Kamyonet Kazası

07.03.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde motosiklet ve kamyonet çarpıştı, iki kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde kamyonet ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü A.S. ile arkasındaki M.A. yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İznik Çevre Yolu'nda meydana geldi. A.S. idaresindeki 16 PCJ 61 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 16 TS 757 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.S. ile arkasında yolcu konumunda bulunan M.A. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrularak yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanı anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Olaylar, Güncel, İznik, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İznik'te Motosiklet-Kamyonet Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
Bir jest de İspanya’dan geldi Bir jest de İspanya'dan geldi
İsrail Lübnan’da BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı İsrail Lübnan'da BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
Rubio’dan korkutan haber: İran’la savaş birkaç hafta daha sürebilir Rubio'dan korkutan haber: İran'la savaş birkaç hafta daha sürebilir

19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Canlı anlatım Aylardır beklenen derbide gol perdesi açıldı
Canlı anlatım! Aylardır beklenen derbide gol perdesi açıldı
18:14
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 20:45:14. #7.12#
SON DAKİKA: İznik'te Motosiklet-Kamyonet Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.