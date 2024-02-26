İznik\'te Plastik Kasa Yangını Söndürüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde bir firmaya ait sebze paketlemede kullanılan plastik kasaların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Beyler Mahallesi Kadir Koyutürk Sokak'ta bir firmaya ait sebze paketlemede kullanılan plastik kasaların bulunduğu alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Bu arada, müdahale sırasında çevredeki vatandaşlar, yangının büyümemesi ve daha fazla kasaya zarar gelmemesi için kasaları başka alana taşıdı.
Yoğun duman, şehrin birçok yerinden görüldü.
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