İznik'te Şerit İhlali Yapan Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika
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İznik'te Şerit İhlali Yapan Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

İznik\'te Şerit İhlali Yapan Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde motosiklet sürücüsü İlhan Er, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen ciple çarpıştı. Kazada İlhan Er hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.02.2024 18:32
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BURSA'nın İznik ilçesinde şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen ciple çarpışan motosikletin sürücüsü İlhan Er (38) hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.30 sıralarında İznik'in Hisardere Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden Hisardere Mahallesi istikametine seyir halinde olan İlhan Er'in kullandığı 16 BBF 343 plakalı motosiklet, iddiaya göre sürücüsünün şerit ihlali yapmasıyla, karşı yönden gelen Hasan Tosun (72) yönetimindeki 20 YE 366 plakalı cipe çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü İlhan Er, götürüldüğü İznik Devlet Hastanesi'nde yapılah müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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