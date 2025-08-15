İznik'te Yangınla Mücadele

Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden bölge sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan başlattığı müdahale sürüyor.
