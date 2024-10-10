İZSU, Atık Su Arıtma Kapasitesini Yüzde 79 Artıracak

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(İZMİR)- İZSU Genel Müdürlüğü, 2029 yılına kadar hayata geçireceği yeni arıtma tesisi projeleri ve mevcut tesislerin büyütülmesiyle şehrin atık su arıtma kapasitesini yüzde 79 oranında arttıracak. 2025-2029 Stratejik Planı'na göre 5 yeni atıksu arıtma tesisi inşaatı ile 6 tesisin de kapasite artırımı yatırımları yer alıyor. İZSU'nun içme suyu hatlarında yapılacak yenileme çalışmalarıyla kayıp-kaçak oranları da en aza indirilecek. İZSU tüm bu proje ve faaliyetlerin tamamlanması için 169,5 Milyar TL'lik harcama öngördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 2025 – 2029 yıllarını kapsayan stratejik planla bu süreçte kent genelinde yapılacak altyapı yatırımları belirlendi.

Ana faaliyet alanı içme suyu, atık su ve yağmur suyu yönetimi olan İZSU Stratejik Planı'nda, içme suyu ve atık su yönetimiyle birlikte iklim değişikliğine uyum ve dirençli altyapıya yönelik belirlenen hedeflere ulaşmak için kurumsal kapasite artırımı yer aldı. Tüm dünyada yaşanan kuraklığı göz ardı etmeyen İZSU Genel Müdürlüğü, yatırımlarında mevcut su havzalarının korunması ve yeni su kaynaklarının bulunarak temiz ve sağlıklı su temini konusundaki çalışmalara ağırlık verdi. Planlanan harcamaların sektöre göre dağılımında "Sürdürülebilir İçme Suyu Yönetimi" birinci sırayı, "İklim değişikliğine uyum ve dirençli altyapı" ikinci sırayı, "Çevreye Duyarlı Atıksu Yönetimi" üçüncü sırayı, "Kurumsal kapasite" ise dördüncü sırayı aldı.

2025-2029 döneminde İZSU Genel Müdürlüğü'nün hayata geçireceği projelerin bazıları şunlar:

Kesintisiz içme suyu

İçme suyu kayıp kaçak oranları 2029 yılı sonuna kadar yüzde 24,4'e düşürülecek.

30 ilçede 1.610 kilometrelik içme suyu alt yapısı yenilenecek.

444 içme suyu sondaj kuyusu açılacak.

İçme suyu ve atık su arızalarına müdahale hızı 2 katına çıkacak

Aliağa İçme Suyu Arıtma Tesisi yapılacak.

Bozköy İçme Suyu Arıtma Tesisi yapılacak.

11 paket içme suyu arıtma tesisi yapılacak.

İçme suyu havzalarının koruma planları yapılacak.

Su dağıtım şebekesi üzerinde su dağıtımının kontrolünü ve denetimini yapan SCADA sistemi tüm İzmir'de yaygınlaştırılacak.

Arıtma kapasitesi artacak

Atık su arıtma tesislerinin kapasitesi 279,4 milyon metreküp artırılarak 2019 oranla yüzde 79 artırılacak.

Şehre 1.240 km yeni atık su hattı kazandırılacak.

Mevcut atık su hattının 521 km'si onarılacak.

Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi 2027 yılında tamamlanacak.

Atıksuların geri kazanımları ile ilgili 7 tesis inşa edilecek.

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. faz inşaatı tamamlanacak. 5. faz projelendirilerek tamamlanacak.

246 kilometre yeni yağmur suyu hattı imalatı yapılacak. Alsancak-Liman, Ege- Umurbey Mahalleleri ve Karabağlar bölgelerindeki Yağmur Suyu Ayrıştırma Projeleri 2025 yılında başlayacak.

Körfezde su sirkülasyonunu sağlamak amacıyla her yıl 1 milyon m3 tarama yapılacak. Her ay 31 noktada alınan numunelerle 1.200 parametre takip edilecek. TUBİTAK- MAM ile yürütülen araştırma ve izleme projesi devam edecek.

28 enerji santrali devreye alınacak. İZSU'nun mevcut binalarında kurulan ve verimi düşen 662 pompa istasyonu ile enerji ihtiyacı %50 azaltılacak.

Tahtalı Barajı Havzası'nda yapay zeka destekli drone ile denetim sağlanacak. Bilgi teknolojileri ve yapay zeka destekli uygulamalar geliştirilecek. İnternet sitesinden verilen abone hizmetleri artırılacak. Veri analiz çalışmalarının sayısı çoğaltılacak. Abone memnuniyetini artırmak için gelen taleplerin daha kısa sürede karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.