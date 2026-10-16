İZSU, Urla'da 160 milyon liralık yağmur suyu yatırımında son aşamaya geldi - Son Dakika
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İZSU, Urla'da 160 milyon liralık yağmur suyu yatırımında son aşamaya geldi

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İZSU, Urla\'da 160 milyon liralık yağmur suyu yatırımında son aşamaya geldi
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İZSU'nun Urla'nın yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için yürüttüğü 160 milyon liralık yatırımda yüzde 90 tamamlandı. Projeyle yağmur suları atık su hatlarından ayrıştırılacak, aşırı yağışlarda taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

(İZMİR) - Urla'da İZSU Genel Müdürlüğü tarafından taşkın riskini azaltmak için yürütülen 160 milyon liralık altyapı yatırımında son aşamaya gelindi. Projeyle yağmur sularının atık su hatlarından ayrıştırılması ve ilçe altyapısının aşırı yağışlara karşı güçlendirilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Urla'nın yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için 160 milyon liralık yatırımını sürdürüyor. Toplam uzunluğu, ızgara bağlantı boruları dahil 9 bin 279 metre olarak planlanan projede, bugüne kadar 5 bin 131 metre yağmur suyu hattı ve bin 131 metre betonarme menfez imal edildi. Çalışmaların yüzde 90'ının tamamlandığı projede, Ahmet Besim Uyal Caddesi'ndeki kalan imalatların da bitirilmesiyle Urla'nın yağmur suyu tahliye kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

YAĞMUR SUYU HATLARI KANALİZASYON SİSTEMİNDEN AYRILIYOR

Altıntaş Mahallesi başta olmak üzere Ahmet Besim Uyal, Mustafa Ertekin ve Hasan Tümerk caddeleri ile bağlantılı sokaklarda yeni yağmur suyu hatları döşendi.

Proje kapsamında Torasan Mahallesi Pınar Deresi bölgesinde bin 131 metre uzunluğunda betonarme menfez tamamlandı. Sistem sayesinde yağmur sularının dere yatağına güvenli ve kesintisiz şekilde aktarılması, özellikle kuvvetli yağışlarda taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

YAYA VE ARAÇ GÜVENLİĞİ İÇİN 277 METRE BANT IZGARA

Yağmur suyu hatlarının tamamlandığı noktalarda 277 metre bant ızgara ve 100 tekli yağmur suyu ızgarası yapıldı. Izgaralarla yol yüzeyinde biriken suların hızla tahliye edilmesi, su birikintilerinin önlenmesi, yaya ve araç ulaşımının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA
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