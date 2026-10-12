İZSU, yağışlı mevsim öncesi Balçova\'daki Hacı Ahmet Deresi\'nde dere temizliği yapıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yağışlı mevsim öncesinde kent genelindeki derelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler dere yataklarını suyun akışını engelleyerek taşkın riskine neden olabilecek ağaç, dal, çöp ve atıklardan arındırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kenti kış yağışlarına hazırlamak ve olası taşkınların önüne geçmek amacıyla derelerdeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, derelerdeki su akışını engelleyebilecek unsurları tek tek temizliyor. Ağaç ve dalların budanmasından dereye atılan çöplerin çıkarılmasına kadar kapsamlı çalışma yürütülüyor. Balçova'da Hacı Ahmet Deresi'nde de ekiplerin çalışmaları sürüyor. Temizlik çalışmaları kapsamında dere yatağındaki ağaç dalları, çöpler ve suyun akışına engel olabilecek birikimler toplanarak bölgeden uzaklaştırılıyor.

"İZMİR YAĞMURLARA HAZIRLANIYOR"

İZSU Dereler Merkez Bölge Sorumlusu Hakan Çetinkaya, kent genelinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "İzmir genelinde yıl boyu devam eden dere temizliklerinin yanı sıra yağışlı mevsim öncesinde çalışmalarımız daha kapsamlı bir şekilde yürütülüyor. Ancak zaman zaman derelerin içine ağaç devrilmesi, atıkların dökülmesi gibi nedenlerle kirlilik ve suyun akışını yavaşlatan malzemeler geliyor. Bunlar bir noktada birikerek suyun akışını engelliyor ve taşkına sebep olabiliyor. Bunun önüne geçmek için yaz kış demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dere içerisinde suyun akışına engel olabilecek malzemeleri temizliyoruz" dedi.

AĞAÇLAR BUDANIYOR, DERE YATAKLARI AÇILIYOR

Hacı Ahmet Deresi'ndeki çalışmaları anlatan Çetinkaya, derenin bazı noktalarında ağaçların yatağı kapatacak duruma geldiğini söyledi.

Çetinkaya, şunları söyledi:

"Burada ağaçlar dereyi kapatmak üzereydi. Ağaçları buduyoruz. Suyun akışına engel olabilecek dal ve ağaç parçalarını tamamen dere dışına çıkarıyoruz. Balçova'da üç ana kol olan Yahya Deresi, Hacı Ahmet Deresi ve Ilıca Deresi'nde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hacı Ahmet Deresi'nde çalışmanın yarısına geldik, tamamlamak üzereyiz."

Çetinkaya, çalışmaların yalnızca Balçova ile sınırlı olmadığını, Buca Kozağaç Deresi'nde de temizlik çalışmasının tamamlandığını, Meles ve Manda dereleri başta olmak üzere İzmir'in farklı noktalarında da ekiplerin sahada faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.