İZTO'da 2026-2030 dönemi organ seçimleri başladı, 202 Meclis Üyesi oy kullanıyor - Son Dakika
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İZTO'da 2026-2030 dönemi organ seçimleri başladı, 202 Meclis Üyesi oy kullanıyor

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İzmir Ticaret Odası'nda 2026-2030 dönemi Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurulu delege seçimleri başladı. Mevcut başkan Mahmut Özgener'in tek aday olduğu seçimde 202 Meclis Üyesi 14.00'e kadar oy kullanacak.

İZMİR Ticaret Odası (İZTO)'da 2026-2030 dönemi Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, TOBB Genel Kurulu delege seçimleri başladı.

İzmir Ticaret Odası'nda 2026-2030 dönemi Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, TOBB Genel Kurulu delege seçimleri İZTO Sergi Salonu'nda başladı. Mevcut İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in tek aday olarak girdiği seçimde 202 Meclis Üyesi oy kullanacak. 09.00'da başlayan oy verme işlemi 14.00'de sona erecek.

Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, TOBB Genel Kurulu delegeleri sandıklarında oylarını kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Geçen hafta Gaziemir Fuar Alanı'nda çok yoğun katılımla, çok güzel bir seçim süreci yaşadık. Şimdi ikinci aşamasında yönetim kurulu, başkan ve organlarımızın seçimi var. Üyelerimiz oy atmaya başladı. İnşallah teveccühlerini bizden yana kullandıkları takdirde önümüzdeki 4 yıllık dönemde güzel bir birliktelik ve uyum içerisinde şehrimize, ülkemize güzel projeler yaratabileceğimiz bir dönem yaşıyor olacağız. Bu dönemle ilgili yapmayı düşündüğümüz projeleri ve de nasıl bir İzmir hayal ettiğimizi kasım ayı başında, meclis üyelerimizin de katılacağı büyük bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıyor olacağız" dedi.

MECLİS BAŞKANI 15.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA SEÇİLECEK

Aynı gün 15.00-17.00 saatleri arasında İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek meclis toplantısında yargı gözetiminde olmaksızın, gizli oy ve açık tasnif usulüyle en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında, meclis başkanı, başkan yardımcıları ve katip üye seçimi yapılacak. Aynı Meclis toplantısında Hesapları İnceleme Komisyonu, Mevzuat Komisyonu ve Derece İtirazlarını İnceleme Komisyonu üyelerinin seçimi de yapılacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İZTO'da 2026-2030 dönemi organ seçimleri başladı, 202 Meclis Üyesi oy kullanıyor - Son Dakika
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