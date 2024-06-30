İztuzu Sahili'nde caretta caretta yuva sayısı arttı - Son Dakika
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İztuzu Sahili'nde caretta caretta yuva sayısı arttı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde geçen yıl haziranda 400 olan caretta caretta yuva sayısı bu sene aynı dönemde 700'e yükseldi. İztuzu'nda koruma faaliyetleri DEKAMER tarafından yürütülüyor. Yumurtadan çıkan yavru caretta carettalar denize ulaşmaya başladı. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, koruma çalışmalarının başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

30.06.2024 12:27
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Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde, geçen yıl haziranda 400 olan caretta caretta yuva sayısı bu sene aynı dönemde 700'e yükseldi.

Özel Çevre Koruma Bölgesi olan İztuzu'nda koruma faaliyetleri Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından yürütülüyor.

Sahilde bir taraftan kaplumbağaların yuvalaması devam ederken diğer yandan da yaklaşık 2 aylık kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavru caretta carettalar denize ulaşmaya başladı.

Geçen yıl haziranda 400 olarak tespit edilen yuva sayısı, bu yıl aynı dönemde 700'e ulaştı.

DEKAMER Müdürü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, Türkiye'nin ve Akdeniz'in en iyi korunan kumsalında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle her yıl yaptıkları koruma çalışmalarının başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Kaska, "Yapılan çalışmalar sayesinde yıl geçmiyor ki artışları görmeyelim. Bu sene de yuva sayılarında bir önceki yıla göre artış oldu. Şu ana kadar maksimum sayımız 750 idi. Bunu aşacak bir rakama ulaşmayı bekliyoruz." dedi.

Ağustos başlarına kadar yumurtlamanın devam edeceğini ifade eden Kaska, "Geceleri aynı anda bir anne yumurtlarken, bir yuvadan da yavru çıkışlarına şahit oluyoruz." diye konuştu.

Caretta caretta yavrularının eylül sonuna kadar yuvalardan çıkışlarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Yakup Kaska, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İztuzu Sahili'nde caretta caretta yuva sayısı arttı - Son Dakika

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