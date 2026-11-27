Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Hint Okyanusu bölgesindeki ülkelere "deniz yollarının güvenliğine yönelik tehditlere karşı mücadelede işbirliğini güçlendirme" çağrısı yaptı.

New Indian Express gazetesinin haberine göre Hint Okyanusu'na Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı, Hindistan hükümetinin ev sahipliğinde, başkent Yeni Delhi'de düzenlendi.

"Hint Okyanusu Bölgesi'nde İnovasyon, Açıklık, Dayanıklılık ve Uyum Yeteneği" temalı toplantıda konuşan Jaishankar, bölgenin küresel ticaret, enerji güvenliği, bağlantısallık için merkezi bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Jaishankar, deniz yollarının güvenliğinin küresel ekonomik büyüme için kritik önem taşıdığını belirterek bölgedeki ülkelerin "bu yolların güvenliğine yönelik tehditlere karşı mücadelede işbirliğini güçlendirmesi" gerektiğini kaydetti.

"Deniz taşımacılığına ve denizcilere yönelik saldırılar kesinlikle kabul edilemez." diyen Jaishankar, bu saldırılara karşı koordineli bir küresel yanıt verilmesi çağrısında bulundu ve uluslararası deniz ticaretinin korunması gerekliliğini vurguladı.

Ortak çıkar alanlarında işbirliğini güçlendirme

Hindistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre toplantıda, üye ülkelerin temsilcileri, "IORA üye devletlerinin barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir Hint Okyanusu'na olan sarsılmaz bağlılığını yansıtan" 2026 Delhi Bildirisi'ni kabul etti.

Bölgede üye devletler arasında ortak çıkar alanlarında işbirliğini güçlendirmenin yollarının ele alındığı toplantıda IORA'nın 2028–2032 dönemine ilişkin eylem planı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Mahasagar" vizyonu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, IORA 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda, 23 ülkenin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Ülkesinin "bölgeler arası güvenlik ve büyüme için karşılıklı ve bütünsel ilerlemeye" odaklanan "Mahasagar" vizyonuyla çalıştığını aktaran Modi, "Hint Okyanusu, binlerce yıldır halklarımızı birbirine bağlamıştır. Hindistan bölgede barış, güvenlik, istikrar ve refahı güçlendirmek için tüm ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

IORA

Hindistan, Avustralya, Endonezya, Malezya, Kenya, Güney Afrika dahil 14 ülkeyle 1997 yılında kurulan IORA, Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler arasında bölgesel ekonomik işbirliğini hedefliyor.

IORA'nın diyalog ortakları arasında ise Çin, Mısır, Avrupa Birliği (AB), Rusya, Türkiye, İngiltere ve ABD de bulunuyor.