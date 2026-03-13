JAK Timleri Kış Sezonunda 8 Bin 699 Olay Müdahale Etti - Son Dakika
13.03.2026 13:16
2025-2026 kış sezonunda JAK timleri, 26 kayak merkezinde 8 bin 699 olaya müdahale etti.

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleriyle, 2025-2026 kış turizm sezonunda 26 kayak merkezinde toplamda 8 bin 699 olaya müdahale edildiğini bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyl medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli JAK Timlerimiz, 2025-2026 kış turizm sezonunda 26 kayak merkezinde toplam 8 bin 699 olaya müdahale etti. Meydana gelen olaylarda;

4 bin 464 vatandaşımız sağ, 3 bin 743 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarıldı. Vatandaşlarımızın güvenliği için her koşulda görevimizin başındayız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

