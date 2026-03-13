(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleriyle, 2025-2026 kış turizm sezonunda 26 kayak merkezinde toplamda 8 bin 699 olaya müdahale edildiğini bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyl medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli JAK Timlerimiz, 2025-2026 kış turizm sezonunda 26 kayak merkezinde toplam 8 bin 699 olaya müdahale etti. Meydana gelen olaylarda;
4 bin 464 vatandaşımız sağ, 3 bin 743 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarıldı. Vatandaşlarımızın güvenliği için her koşulda görevimizin başındayız" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › JAK Timleri Kış Sezonunda 8 Bin 699 Olay Müdahale Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?