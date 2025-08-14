James Webb, En Eski Kara Deliği Keşfetti

BİLİM insanlarından oluşan bir ekip, James Webb Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemlerin bulgularını sunarak, şimdiye kadar bulunan en eski kara deliği tespit ettiklerini bildirdi.

Araştırmacılara göre keşfedilen kara delik, evrenin 13,8 milyar yıl önce ortaya çıktığı gizemli olay olan 'Büyük Patlama'dan sadece 500 milyon yıl sonra var oldu. Uzmanlar, kara delik ve ait olduğu galaksiye 'CAPERS-LRD-z9' ortak kod adı verildiğini açıkladı. James Webb'in bu çalışmaya katkısı, ilkel galaksileri sürekli olarak tespit etmesi ve bilim insanlarını evrenin tarihi ile evrimini yeniden yazmaya zorlayarak kozmolojide devrim yaratması nedeniyle hayati önem taşıyor.

Texas Üniversitesi'nden gök bilimci Anthony Taylor, "Kara delikleri ararken, pratik olarak gidebileceğiniz en uzak nokta burasıdır. Mevcut teknolojinin sınırlarını gerçekten zorluyoruz" dedi.

'CAPERS-LRD-z9', 'küçük kırmızı nokta' adı verilen bir galaksi türü olarak biliniyor. Bu isim, küçük olmaları ve James Webb'in güçlü kızılötesi cihazları tarafından tespit edildiği gibi kırmızı ışık yayıyor gibi görünmeleri nedeniyle verildi. 'Küçük kırmızı noktalar', parlak bir şekilde göründüğü için içlerinde çok sayıda yıldız olabileceği tahmin ediliyor. Ancak bunlar, yaygın kozmolojik teoriye göre henüz çok fazla yıldızın olmadığı evrenin çok erken dönemlerinde oluştular.

Texas Üniversitesi'nden gök bilimci Steven Finkelstein, "Bu küçük kırmızı noktaların keşfi, James Webb'in ilk verilerinde büyük bir sürprizdi çünkü Hubble Uzay Teleskobu ile gördüğümüz galaksilerin hiçbirine benzemiyorlardı. Şimdi bunların ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.