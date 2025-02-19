James Webb Teleskobu, Phoenix Kümelerinde Yıldız Oluşumunu İnceledi

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JAMES Webb Uzay Teleskobu, Phoenix kümesindeki gazın soğumasını ve yıldız oluşumunu inceledi. Süper kütleli kara deliğin etkisiyle gazın sıcak kalması beklenirken, JWST, eksik soğuyan gazı ve yıldız oluşumunu sağlayan sıcaklık farklarını tespit etti.

Phoenix kümesi, galaksi kümeleri arasında en büyük sıcak, soğuyan gaz rezervine sahip. Bu gaz, yeni yıldızların doğmasına neden olan önemli bir faktör. Yıldızların oluşabilmesi için gazın yeterince soğuması ve yoğunlaşarak bir araya gelmesi gerekiyor. Phoenix kümesindeki gaz, inanılmaz hızda yıldızlar oluşturuyor. Ancak, kümenin merkezindeki dev kara delik, gazı uzağa itip sıcak tutarak yıldız oluşumunu engellemesi gereken bir faktör.

Phoenix kümesindeki dev kara delik, gazları sıcak tutarak yıldız oluşumunu engellemesi gerekirken, gözlemler tam tersini gösteriyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) Orta-İnfrared Aracı (MIRI), Phoenix kümesinin merkezindeki gazı detaylı şekilde inceledi. Bu sayede yıldız oluşumuna katkı sağlayan soğuyan gazın daha önce fark edilmeyen kısımları bulundu. Bu gazın sıcaklıklarının 300 bin derece civarında olduğu belirtildi. Phoenix kümesindeki gazda, neon ile oksijen atomlarının iyonize olduğu ve ışık yaydığı tespit edildi. Neon, daha zayıf olsa da infrared ışık yayarken, oksijen ultraviyole ışık yayar. JWST, neon ışınımlarını çok net bir şekilde algılayarak bu keşfi gerçekleştirdi.

JWST'nin yaptığı bu keşif yöntemi, diğer galaksi kümelerindeki gazları incelemek için de kullanılabilecek. Ekip, bu yöntemi başka yerlerde de denemeyi planlıyor.