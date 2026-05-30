Bakan Çiftçi'den Şehit Astsubay Ergün İçin Taziye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'nın Bala ilçesinde yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün için taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Ergün'ün, Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde yaşanan kaza sonucu yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi, şehide Allah'tan rahmet, ailesine, jandarma teşkilatına ve millete başsağlığı diledi.