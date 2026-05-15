Jandarma Atış Yarışması İzmir'de Sona Erdi

15.05.2026 19:37
İzmir'deki Jandarma atış yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi, atış becerileri geliştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından İzmir'de düzenlenen Piyade Tüfeği ve Tabanca Atış Yarışması, final etabıyla tamamlandı.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı koordinesinde Emekli Jandarma Albay Mehmet Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda dün yarı final yarışmalarıyla başlayan organizasyonla, personelin atış kabiliyetinin geliştirilmesi, moral, motivasyon ve öz güvenlerinin artırılması amaçlandı.

Yarı finalde başarı sağlayan 10 piyade tüfeği atıcısı ve 10 tabanca atıcısı, bugün finalde boy gösterdi.

Tabanca kategorisinde yarışmacılar, 15 metre ile 8, 15 ve 25 metre mesafelerdeki hedeflere ayakta çift el pozisyonunda atış yaptı.

Piyade tüfeği kategorisinde ise yarışmacılar, 50, 75 ve 100 metre mesafelerde bulunan kamuflajlı göğüs hedeflerine ayakta, çökerek ve yatarak desteksiz pozisyonlarda atış yaptı. Yarışmanın diğer bölümünde katılımcılar, 1000 metre koşunun ardından 200 metre mesafedeki siluet hedeflere yatarak desteksiz atış gerçekleştirdi.

Piyade tüfeği kategorisinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığından Uzman Çavuş Salih Can Mete birinci oldu. Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığından Uzman Çavuş Şenol Korkmaz ikincilik, Muş İl Jandarma Komutanlığından Uzman Çavuş Enes Güngörmez üçüncülük elde etti.

Tabanca kategorisinde ise Şırnak İl Jandarma Komutanlığından Uzman Çavuş Abdullah Salman birinci oldu. Mersin İl Jandarma Komutanlığından Uzman Çavuş Furkan Çağlar ikinci, Tunceli İl Jandarma Komutanlığından Uzman Çavuş Kenan Yayla üçüncü oldu.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen kapanış töreninde dereceye giren personele ödülleri verildi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın personelin atış becerilerini geliştirmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Organizasyonu ilk defa düzenlediklerini ve teşkilata olumlu yansımalarının olacağını ifade eden Tanrıverdi, "Silah kullanma becerisi sadece mesleki bir yeterlilik değildir. Aynı zamanda süratli karar verme kabiliyeti, zamana karşı çalışma, zamana karşı yarışma, dikkat, odaklanma becerisi, sabır ve en sonunda da mutlak bir disiplin gerektiriyor." dedi.

Korgeneral Aykut Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Jandarma personeli açısından atış yeteneği, icra edilen her görevin başarısında da kritik bir öneme sahiptir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, modern muharebe sahasında nihai sonucu belirleyen her zaman tetiği çeken elinizin maharetidir ve o elin bağlı olduğu yüreğin de cesaretidir. Bunu unutmayın. Bugünkü final müsabakaları da personelimizin sahip olduğu yüksek eğitim seviyesini, operasyonel hazırlığı ve profesyonel gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Menzil ne kadar uzak, şartlar ne kadar zor olursa olsun zafer sadece hedefe odaklananlarda olacaktır."

Kaynak: AA

